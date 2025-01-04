السبت 04 يناير 2025
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حوادث

الدفع بـ5 سيارات إسعاف بعد إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالمنوفية

جانب من حادث انقلاب
جانب من حادث انقلاب الميكروباص فى المنوفية

 أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين الكوم ـ السادات" عند قرية طملاي بمحافظة المنوفية .

 

انقلاب ميكروباص بالمنوفية

 تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين الكوم ـ السادات " عند قرية طملاي، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

 

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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شبين الكوم بمحافظة المنوفية المنوفية اخبار حوادث المنوفية

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