الدفع بـ5 سيارات إسعاف بعد إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين الكوم ـ السادات" عند قرية طملاي بمحافظة المنوفية .

انقلاب ميكروباص بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين الكوم ـ السادات " عند قرية طملاي، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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