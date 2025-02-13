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نائب محافظ الدقهلية يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد النصر

نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان، فيتو

أناب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لحضور احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور محمد حسين قائم بأعمال وكيل وزارة الأوقاف.

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وتقدم نائب محافظ الدقهلية بالإنابة عن محافظ الدقهلية، بالتهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري عامة ولمواطني الدقهلية خاصة بهذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوب المسلمين جميعا متمنيا أن يعيدها الله سبحانه وتعالى على الجميع بالخير واليمن والبركات.

 

فضل صيام أيام النصف من شعبان

وألقي الدكتور محمد حسين قائم بأعمال وكيل وزارة الأوقاف، عن المناسبة قال فيها إن تحويل القبلة بيان لمكانة النبي وقدره في العالمين، وأن ذلك الحدث العظيم يؤكد عظمة مكانة رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين، حيث استجاب دعاؤه، وأمره بالتوجه في صلاته هو والمسلمين جميعا إلي البيت الحرام بدلا من بيت المقدس، كما ألقى الدكتور أحمد شرف إمام مسجد النصر بالمنصورة كلمة تحدث فيها عن فضل صيام أيام النصف من شعبان.

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