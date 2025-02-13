محافظ الدقهلية لـ فيتو: جمصة كنز استثماري.. تطوير ستاد المنصورة وتزويده بأحدث التقنيات.. نتابع العمل بشكل دقيق وننتهج سياسة الثواب والعقاب

بعد مرور 6 أشهر على تولي اللواء طارق مرزوق منصب محافظ الدقهلية، التقيناه في حوار خاص ليرصد لنا إنجازاته خلال هذه الفترة، ويتحدث عن رؤيته المستقبلية لتطوير المحافظة، مع التركيز على مدينة جمصة كمنطقة استثمارية واعدة، وستاد المنصورة الذي ينتظره الجميع في ثوبه الجديد.

بداية، ما هي فلسفتك في العمل كمحافظ للدقهلية؟

فلسفتي تعتمد على اختيار فريق عمل محب للعمل، يؤمن بأن المسؤولية أمام الله تتطلب بذل أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، نحن نراهن على أشخاص يؤمنون بأن هناك ثوابًا وعقابًا للمقصرين؛ ولذلك، نتابع العمل بشكل دقيق لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة، نسبة الإنجاز على أرض الواقع وصلت إلى 60%، لكنني أسعى لرفعها إلى 80%.

ما هي الرسالة التي تود توجيهها لأبناء الدقهلية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي؟

أتمنى كل الخير لأهالي الدقهلية، أنا أمام محافظة ثقيلة بمعنى الكلمة، بتركيبتها السكانية وتنوع أنشطتها الزراعية والصناعية والتجارية، الدقهلية زاخرة بأعلام مصر في كافة المجالات، من الشيخ الشعراوي إلى البابا تواضروس، ولدينا آثار تاريخية تعود لعصور فرعونية وقبطية وإسلامية، كل هذا يحملني مسئولية كبيرة، وأؤكد أن أي جهد يبذل هنا له أثر إيجابي على مستقبل المحافظة.



في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كيف تتعامل مع مطالب رفع كفاءة الخدمات؟

الظروف الاقتصادية الطاحنة تؤثر على العالم كله، لكننا نعمل على تعظيم مواردنا المحلية، كل محافظة مطالبة بتعظيم مناطقها الصناعية وتقليل فاتورة الاستيراد. في الدقهلية، نركز على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي لتحقيق التوازن المطلوب.

هل هناك خطة لتحقيق توازن بين القطاع الصناعي والزراعي؟

بالتأكيد، الدقهلية محافظة زراعية في المقام الأول، لكننا نعمل على تعزيز القطاع الصناعي. على سبيل المثال، قمنا بزيادة مساحة المنطقة الصناعية بجمصة بدعم من الفريق كامل الوزير، وتم استغلال 98% من المساحة المتاحة، كما نعمل على توسعة المنطقة الصناعية بالعصافرة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

ماذا عن مدينة جمصة؟

جمصة كنز استثماري واعد. لدينا 13 فرصة استثمارية تم وضعها على الخريطة الاستثمارية، خاصة في منطقة الشاطئ. نحن على وشك طرح هذه الفرص للاستثمار، وقد جهزنا كل المستندات والمشاريع المطلوبة، جمصة ستكون نقطة تحول في اقتصاد المحافظة.

وماذا عن تطوير العشوائيات وإسكان الشباب؟

مشروع "حياة كريمة" هو أحد أهم المشروعات القومية، تم تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى، والتي استهدفت 26 قرية بمركز شربين بتكلفة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه. كما قمنا بتحويل مساكن الجلاء من مناطق عشوائية إلى مجمعات سكنية فاخرة مزودة بكل الخدمات.

ما هي آخر التطورات بشأن ستاد المنصورة؟

ستاد المنصورة يتم تطويره بأحدث التقنيات والإمكانيات، وسيتم افتتاحه في مايو المقبل، نعمل تحت إشراف كلية الهندسة وبمساعدة خبراء متخصصين ليكون الاستاد مفخرة للمنصورة، نتمنى أن يعود فريق المنصورة للدوري الممتاز، وأن يساهم في إعادة أمجاد الكرة المصرية.

وجه كلمة أخيرة لأبناء الدقهلية

أؤكد أن الدقهلية تسير بخطى ثابتة نحو التطور والازدهار، نحن نعمل بكل جهد لتوفير حياة كريمة لأبنائنا، ونطمح إلى أن تكون الدقهلية نموذجًا يحتذى به في كل المجالات. معًا، سنحقق المزيد من الإنجازات.



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