خبير قانون دولي: التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن الموقف المصري الرافض للمخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة يعكس التزام مصر الراسخ بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع أن تكون شريكًا في أي خطة تهدف إلى تهجير سكان غزة، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يستند إلى أسس قانونية وسياسية وتاريخية راسخة.

وأوضح سلامة، عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرفض المصري يرتكز على قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تحظر التهجير القسري للسكان في أوقات الحرب، وتعتبره جريمة حرب وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أشار إلى أن المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف سلامة أن تهجير سكان غزة يشكل انتهاكًا صارخًا لحق تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي معترف به بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أشار إلى أن هذا التهجير يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) وقرار مجلس الأمن رقم 242 (1967)، اللذين يؤكدان على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

وأكد سلامة أن الموقف المصري والعربي والدولي تأسس وترسخ على مبادئ وأعراف القانون الدولي الراسخة، مشيرًا إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى ضرورة تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.

وأشار إلى أن مصر لم تكن يومًا طرفًا في أي مخطط يستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية، بل لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية على مدار العقود. فمنذ حرب 1948، خاضت مصر عدة حروب دعمًا للحقوق الفلسطينية، كما كانت في طليعة الجهود الدبلوماسية التي أسهمت في الحفاظ على حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية.

وقال سلامة: "خلال العقود الأخيرة، بذلت مصر جهودًا دؤوبة لإحلال السلام العادل والشامل، مع التمسك بالثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة."

واختتم بالقول: "إن محاولة فرض تهجير قسري على سكان غزة تتناقض مع المبادئ المصرية الراسخة، فمصر التي تحملت مسؤولية الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948، لا يمكن أن تتورط في مخططات تسعى لتصفية هذه القضية عبر حلول غير شرعية وغير أخلاقية."

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