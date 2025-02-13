الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن فلسطينيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال 

ويأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة في جنين ومخيمها.

وأعلنت اللجنة الإعلامية بـ مخيم جنين في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين منذ 24 يوما استشهد 25 فلسطينيا ونزح نحو 20 ألفا.

وأكدت اللجنة الإعلامية في بيانها أن جنين ومخيمها يعيشان كارثة إنسانية مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص احتياجات حيوية، مضيفة أن الاحتلال يمنع المياه عن 4 مستشفيات رئيسية ويحرم منها 35% من سكان المدينة.


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غربي محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وزير إسرائيلي يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية

وفي السياق ذاته، قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش إنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف يوآف كيش، أن وجود الإدارة الأمريكية الجديدة فرصة تاريخية لفرض السيادة على الضفة الغربية.

مخطط إسرائيلي لتسمية الضفة الغربية يهودا والسامرة

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها الأحد، من  مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة قطاع غزة الضفة الغربية جنين مخيم البريج

مواد متعلقة

للمرة الأولى، جيش الاحتلال يقتحم وسط طولكرم

وزير جيش الاحتلال: أبواب الجحيم ستفتح على حماس كما وعد ترامب
ads

الأكثر قراءة

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

تعرف على قيمة راتب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

منوعات

المزيد

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

المزيد
الجريدة الرسمية