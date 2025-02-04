وكيل تعليم الشرقية يكرم معلمات رياض الأطفال بإدارة شرق الزقازيق

كرم اليوم محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية موجهات ومعلمات رياض الأطفال بإدارة شرق الزقازيق التعليمية لجهودهن وتميزهن واخلاصهن في أداء عملهن خلال النصف الأول من العام الدراسي

إقامة معارض رياض الأطفال

وذلك بمنحهن شهادات شكر وتقدير تقديرا لمجهوداتهن في إقامة معارض رياض الأطفال المتنوعة ومهم مرفت عطية قطب موجه أول رياض الأطفال وسماح عز الدين سالم موجه رياض الأطفال ودينا محمد فتحي موجه رياض الأطفال وعبير عبده عبد الله موجه رياض الأطفال واسماء محمد مصلحي موجه رياض الأطفال

روضة كفر عوض حجازى

بالاضافة الى وفاء السيد السيد معلم اول رياض الأطفال بروضة كفر عوض حجازي وهبه حسيني سليم معلم اول رياض الأطفال بروضة كفر عوض حجازي وهند بشري معلم اول رياض الأطفال بروضة ابو خضروسلمي محمد جمعة معلم اول رياض الأطفال منسق اعلامي بروضة عمر الفاروق الرسمية للغات وثمانية معلمات اخرين

العلاقات العامة بإدارة شرق

كما كرم وكيل وزارة تعليم الشرقية ياسمين عبد السلام عبد الباري ومروة عادل شوقي مسئولة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية لجهودهن واخلاصهن في أداء عملهن وتميزهن في التوثيق الاعلامي لمعرض رياض الأطفال

وتكريم المتميزين فى أداء عملهن

اكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة علي حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية علي تكريم المتميزين والمخلصين في أداء عملهم من العاملين بقطاع التعليم بالشرقية من أجل تقديم تعليم مميز ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب

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