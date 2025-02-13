الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

قاطرة مساعدات ومسيرة مساندة لأهالي غزة بواحات الوادي الجديد (صور)

قافلة مساعدات لأهالي
قافلة مساعدات لأهالي غزة، ڤيتو

 شهدت واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إرسال 50 شاحنة محملة بالمواد الغذائية ضمن قافلة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتي ساهم بها أبناء المحافظة من خلال التبرعات المختلفة، بالمشاركة مع المؤسسات الخيرية ووزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر.

وشاركت كافة أطياف المجتمع الواحاتي بمحافظة الوادي الجديد، في مسيرة حاشدة دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني ورفضًا لمحاولات الاقتلاع القسري التي تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها.

 

وجاءت هذه المسيرة تحت شعار “لا للتهجير” في رسالة قوية تؤكد أن الضمير العربي لم ولن يموت وأن فلسطين ستظل قضية الأمة المركزية من قلب الوادي الجديد.

وخرجت مسيرة أهالي واحات الوادي الجديد، بقيادة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وكافة القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي الواحات، لتبعث برسالة تضامن خالصة حيث رفرفت الأعلام الفلسطينية والمصرية جنبًا إلى جنب واكتست الشوارع بلافتات رافضة للتهجير القسري وسط هتافات تزلزل أرجاء المكان تؤكد على حق الفلسطينيين في أرضهم ورفض كل أشكال العدوان والتشريد الممنهج ولم تقتصر مساندة المحافظة لأهلنا في فلسطين على المواقف الرمزية فقط بل امتدت إلى دعم فعلي وملموس عبر حملات إغاثية مستمرة بتوجيهات من لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

حيث تم إرسال شحنات غذائية وأدوية ومواد إغاثية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف وطأة العدوان والحصار كما تم تخصيص قوافل طبية لدعم المصابين والتأكيد على أن الروابط المصرية الفلسطينية ليست مجرد شعارات بل التزام أخلاقي وإنساني لا يقبل المساومة إن خروج أبناء الخارجة بهذه الكثافة والزخم الشعبي الهائل يثبت أن صوت الحق لا يخفت مهما كانت التحديات وأن الشعوب العربية لم ولن تتخلى عن قضية فلسطين لأنها جزء أصيل من هويتها ووجدانها ومن أرض الوادي الجديد حيث التاريخ يروي ملاحم الصمود نؤكد أن التهجير لن يمر وأن فلسطين ستبقى أبد الدهر عربية أبية شامخة كالنخيل الذي يعانق سماء الصحراء.

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