وكيل التعليم بالشرقية يتفقد مدارس منيا القمح ويتابع انتظام الدراسة

أجرى محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية اليوم جولة مفاجئة للوصول إلى منظومة تعليمية متميزة بمدارس إدارة منيا القمح التعليمية بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة عزبة عبد الهادي للتعليم الأساسي بحضور عبد الشافي حسن مدير إدارة منيا القمح التعليمية.

الالتزام بالتعليمات الوزارية

الهدف من تلك الجولة للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا وموقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

انتظام سير العمل

وتفقد رمضان سير العمل وانتظام الدراسة داخل المدرسة وحرصه على مناقشة واختبار التلاميذ وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

رمضان يتابع التعليم بمنيا القمح -فيتو

تحليل نتائج نصف العام

ووجه وكيل أول الوزارة إلى ضرورة تحليل نتائج اختبارات نصف العام لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا في كل مادة

ممارسة الأنشطة الرياضية

ثم تفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة وشارك الأطفال ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب المدرسة مؤكدا علي ممارسة الأنشطة الترفيهية وممارسة ساعة من البهجة يوميا بفناء المدرسة وتفقد سيادته فناء المدرسة وممارسة الأنشطة الرياضية للتلاميذ

الاهتمام بالأنشطة التربوية

واكد وكيل اول الوزارة علي تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية

متابعة التقيمات الاسبوعية

كما شدد على متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة مُشددًا على إجراء مراجعات عامة لجميع المناهج الدراسية وعقد اختبارات تجريبية لطلاب الشهادة الإعدادية.

توجيه الشكر لإدارة المدرسة والعاملين

وفي ختام زيارته أشاد محمد رمضان وكيل أول تعليم الشرقية بتفعيل مبادرة دهان وتجميل الفصول وتشجير المدرسة ووجه الشكر والتقدير لمدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لجهودهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب.

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