عصام الحضري يتعرض لحادث سير (فيديو)

تعرض عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق لحادث سير، اليوم الأربعاء.

ونشر عصام الحضري عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو وصورا أثناء تفقده التلفيات التي ألمت بسيارته نتيجة الحادث.

حادث عصام الحضري

حادث عصام الحضري

وفاة والدة زوجة الحضري

وقبل يومين، أعلن عصام الحضري نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وفاة والدة زوجته، وكتب الحضري عبر حسابه على فيس بوك، “البقاء والدوام لله وحده، توفيت الى رحمة الله تعالى والدة زوجتي وأمي الثانية الحاجة عايدة الشابوري، أُشهد الله تعالى أنها كانت لي بعد أمي أما عظيمة وما رأيت منها غير الخير، واسأل الله العظيم أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، أسألكم الدعاء لها وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الحضري يرى محمد الشناوي أفضل حارس في مصر

وفي وقت سابق أشار عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسبق إلى أن محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي هو رقم 1 في حراسة مرمى منتخب مصر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حضور عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال الحضري في تليفزيونية: "أي منتخب يسعى للتتويج بأمم إفريقيا لا يجب أن يركز على من سيواجه في المباريات، بل يجب أن يكون جاهزا لأي مباراة

منتخب مصر اسم كبير والكل يخشاه

وأكمل: "الجمهور المصري لا يقبل إلا بالتواجد في المباراة النهائية والتتويج باللقب، وليس المربع الذهبي فقط، اسم مصر كبير والكل يخشاه".

محمد عواد رقم 2 في حراسة مرمى منتخب مصر

وأضاف: "محمد الشناوي هو الحارس رقم 1 في قائمة منتخب مصر، وبعده محمد عواد حارس الزمالك".

واسترسل: "يحل مصطفى شوبير حارس الأهلي في المركز الثالث بالقائمة، بينما يتواجد محمود جاد، حارس المصري البورسعيدي رابعا".

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