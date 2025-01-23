الأهلي يرفض رحيل مصطفى شوبير لاسكتلندا

تلقى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر العديد من العروض الاحترافية خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها عرض رسمي من أحد الأندية بالدوري الأسكتلندي، وأيضا عرضان من الدوري السعودي على سبيل الإعارة.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاستغناء عن الحارس الشاب مؤكدًا تمسكه باستمرار شوبير مع الفريق، حيث إنه من الأعمدة الرئيسية للفريق، خاصة وأن حمزة علاء الحارس الثالث يقرب من الرحيل عن صفوف القلعه الحمراء بعد رفضه تجديد عقده مع الأهلي والمفاضلة بين العروض الخارجية.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن يقام مران الأهلي في الحادية عشر ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة على أن يحصل اللاعبين على راحة من المران غدًا الجمعة ويعودوا للتدريبات يوم السبت استعدادا للقاء يوم الأحد أمام بيراميدز متصدر جدول مسابقة الدوري بعد فوزه أمس على فريق زد بهدف دون رد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم دون راحة بعد التعادل مع فاركو أمس بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب

مباراة الأهلي وفاركو

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام فاركو، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة وسام أبوعلي

أثبتت الأشعة التي خضع لها وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بشد في العضلة الخلفية، إثر الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أول أمس.

وكان وسام أبو علي قد شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية خلال مران الأهلي أول أمس الثلاثاء، ليفضل الجهاز الفني استبعاده من مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز.

وبعد إثبات الأشعة إصابة المهاجم الفلسطيني، فمن المقرر غيابه عن مباراة الأهلي المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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