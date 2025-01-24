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رياضة

الحضري: الشناوي رقم 1 في حراسة مرمى منتخب مصر وهذا الحارس ثانيا

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

منتخب مصر، أشار عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق إلى أن محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي هو رقم 1 في حراسة مرمى منتخب مصر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حضور عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال الحضري في تليفزيونية: "أي منتخب يسعى للتتويج بأمم إفريقيا لا يجب أن يركز على من سيواجه في المباريات، بل يجب أن يكون جاهزا لأي مباراة".

 محمد عواد، فيتو
 محمد عواد، فيتو

منتخب مصر اسم كبير والكل يخشاه

وأكمل: "الجمهور المصري لا يقبل إلا بالتواجد في المباراة النهائية والتتويج باللقب، وليس المربع الذهبي فقط، اسم مصر كبير والكل يخشاه".

محمد عواد رقم 2 في حراسة مرمى منتخب مصر

وأضاف: "محمد الشناوي هو الحارس رقم 1 في قائمة منتخب مصر، وبعده محمد عواد حارس الزمالك".

واسترسل: "يحل مصطفى شوبير حارس الأهلي في المركز الثالث بالقائمة، بينما يتواجد محمود جاد، حارس المصري البورسعيدي رابعا".

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منتخب مصر عصام الحضري محمد الشناوي حراسة مرمى منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2025 محمد عواد

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