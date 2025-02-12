الأربعاء 12 فبراير 2025
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رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة زد وسيراميكا

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة زد وسيراميكا المقامة حاليا باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ١٣ لدوري نايل.

 

التوأم يتفقدان فندق اللاعبين بمشروع اللاعبين

من جهة أخرى، قام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب، بجولة داخل فندق وملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأثني التوأم حسام وإبراهيم حسن علي مركز المنتخبات وفندق الإقامة المخصص للمنتخب الأول، والمحتويات الخاصة بالفندق وأبرزها صالة الجيم والتجهيزات الطبية والتي تم اعدادها على أحدث طراز، وأكدا أن مركز المنتخبات الوطنية سيكون إضافة قوية للبنية الرياضية التحتية في مصر خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو
حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

 

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