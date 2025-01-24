بعد اختياره لسحب قرعة أمم إفريقيا، الحضري يوجه رسالة قوية إلى حسام حسن

وجه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق رسالة لـ حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر الوطني قبل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025، بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حضور عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية: "أي منتخب يسعى للتتويج بأمم إفريقيا لا يجب أن يركز على من سيواجه في المباريات، بل يجب أن يكون جاهزا لأي مباراة، والكل يخشى منتخب مصر ويحترم التاريخ".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر دايما ينافس على لقب أمم إفريقيا

وقال: "مصر معروفة طول عمرها بالتتويج بلقب أمم إفريقيا ويجب أن نسعى للبطولة في كل الأوقات".

وتابع: "الجمهور المصري لا يقبل إلا بالتواجد في المباراة النهائية والتتويج باللقب، وده طبيعي لأن اسم مصر كبير، والكل بيخاف منه وبيحترمه".

وأكمل: "في كرة القدم ليس هناك كلمة "صعب"، والبطولات تحتاج إلى القوة والقلب وحب البلد".

ليس لديَّ نصائح أقدمها لحسام حسن

وقال عصام الحضري: "ليس هناك نصيحة أستطيع أن أقدمها لـحسام حسام، هو أسطورة إفريقيا ويعرف كل شيء وما هو مطلوب منه".

واسترسل: "حسام حسن يعرف أن تدريب المنتخبات غير الأندية، وتلك مهمة صعبة وقوية، ويجب أن يكون هناك ترابط بين كل اللاعبين، والمدربين المتواجدين في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأي لاعب هناك بينه وبين الجهاز خلافات يجب أن تنسى الخلافات ما دمنا نلعب تحت اسم منتخب مصر".

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