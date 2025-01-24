السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد اختياره لسحب قرعة أمم إفريقيا، الحضري يوجه رسالة قوية إلى حسام حسن

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

وجه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق رسالة لـ حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر الوطني قبل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025، بالمغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حضور عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية: "أي منتخب يسعى للتتويج بأمم إفريقيا لا يجب أن يركز على من سيواجه في المباريات، بل يجب أن يكون جاهزا لأي مباراة، والكل يخشى منتخب مصر ويحترم التاريخ".

 

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر دايما ينافس على لقب أمم إفريقيا

وقال: "مصر معروفة طول عمرها بالتتويج بلقب أمم إفريقيا ويجب أن نسعى للبطولة في كل الأوقات".

وتابع: "الجمهور المصري لا يقبل إلا بالتواجد في المباراة النهائية والتتويج باللقب، وده طبيعي لأن اسم مصر كبير، والكل بيخاف منه وبيحترمه".

وأكمل: "في كرة القدم ليس هناك كلمة "صعب"، والبطولات تحتاج إلى القوة والقلب وحب البلد".

 

ليس لديَّ نصائح أقدمها لحسام حسن 

وقال عصام الحضري: "ليس هناك نصيحة أستطيع أن أقدمها لـحسام حسام، هو أسطورة إفريقيا ويعرف كل شيء وما هو مطلوب منه".

واسترسل: "حسام حسن يعرف أن تدريب المنتخبات غير الأندية، وتلك مهمة صعبة وقوية، ويجب أن يكون هناك ترابط بين كل اللاعبين، والمدربين المتواجدين في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأي لاعب هناك بينه وبين الجهاز خلافات يجب أن تنسى الخلافات ما دمنا نلعب تحت اسم منتخب مصر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام الحضري حسام حسن قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر أمم أفريقيا 2025 المغرب

مواد متعلقة

أحمد فتوح يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر في معسكر مارس

تصفيات كأس العالم 2026، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس

بقيادة الحضري، الكاف يعلن قائمة النجوم في قرعة أمم أفريقيا 2025

حسام وإبراهيم حسن يحضران قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
ads

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بالتعدي على عبد الحليم علي في المقطم

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار

موعد وصول السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي الجديد للقاهرة

مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال

مخالفة الذوق العام، تعرف على عقوبة أنغام وعبد المجيد عبد الله في القانون السعودي (فيديو)

منوعات

المزيد

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل كان معراج النبي ﷺ غير حقيقي وكان منامًا؟ رد حاسم من يسري جبر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية