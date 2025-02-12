حملت صدمات للاحتلال، أخطر 8 تصريحات لمسئول سابق في الموساد حول مقترح ترامب

أدلى مسئول شعبة الأسرى والمفقودين الأسبق في الموساد الإسرائيلي، رامي ايجرا، اليوم، بما يمكن وصفه بأخطر تصريحات حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشراء قطاع غزة وتهجير سكانه قسريا إلى مصر والأردن.

تحذير مسئول موساد سابق من خطورة خطة ترامب

وقال مسئول الموساد السابق، اضطررنا للاستسلام أمام حماس، محذرا من خطورة مقترح ترامب للسيطرة على قطاع غزة، ومستبعدا فكرة قبول سكان القطاع بترك الأرض.. وقال رامي ايجرا:

- ترامب سيطر على المشهد في قطاع غزة وهذا ليس في صالح إسرائيل.

- كما كان ترامب حادا مع حماس فسيكون حادا مع تل أبيب وسيوقف الحرب.

حماس، فيتو

- سيتم الذهاب نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل وهذا هو هدف الرئيس الأمريكي.

أهالي غزة جهاديون يؤمنون بحماس والقتال من أجل الأرض

-نتنياهو أدخلنا هذا النفق واضطرنا للاستسلام أمام حماس من أجل الإفراج عن أسرانا.

-لو عرض ترامب على سكان تل أبيب بطاقات "جرين كارد" فإن استجابتهم للهجرة ستكون أكبر من استجابة سكان غزة.

-أهالي غزة جهاديون يؤمنون بحماس وهم جزء من الشعوب التي تحارب لأجل أرضها، ولن يتحركوا مليمترا من هناك.

-أستغرب من أخذ إسرائيل خطة ترامب لتهجير أهالي غزة على محمل الجد.

-تصريحات ترامب منفصلة عن الواقع، لأنه وإسرائيل لم يأخذا في الحسبان موقف أهالي غزة ولا نتائج التهجير.

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