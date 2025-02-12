هذا ما طلبه الرئيس، البيت الأبيض يصدر بيانا حول لقاء ترامب وملك الأردن

أصدر البيت الأبيض، مساء اليوم، بيانا حمل جانبا من تفاصيل مباحثات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الذي عقد مساء الثلاثاء.

بيان البيت الأبيض حول لقاء ترامب والملك عبدالله الثاني

وقال البيت الأبيض فى بيانه، إن ترامب بحث مع ملك الأردن توفير خيارات لسكان غزة للعيش فيها، بعيدا عن حماس.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب طلب من الملك عبد الله الثاني التأكد من أن حماس وقادة المنطقة يدركون خطورة الوضع.

لقاء ترامب والملك عبدالله، فيتو

ترامب أكد أيضا فى اللقاء مع ملك الأردن، أنه على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن بما في ذلك جميع الأمريكيين بحلول يوم السبت المقبل.

مبعوث ترامب يطالب حماس بمغادرة غزة

من جهة زعم ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” يجب إلا تكون جزءا من مستقبل غزة وعليها مغادرة القطاع.

وتابع، ستيف ويتكوف، متطرقا إلى احتمالية انهيار صفقة وقف إطلاق النار قائلا: نأمل أن تؤدي جهود مصر وقطر إلى نتائج أفضل لتنفيذ اتفاق غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت مساء الثلاثاء، بأن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، من المتوقع أن يزور كلًا من إسرائيل وقطر خلال الأسبوع الجاري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه من المتوقع أن يزور ويتكوف تل أبيب والدوحة "قبل وصول وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو إلى إسرائيل مساء السبت" في أول رحلة له إلى المنطقة.

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