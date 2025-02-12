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رياضة

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

مران الأهلي
مران الأهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه استعدادا لمباراة الإسماعيلي التي من المقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش، بعدما عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.
وأجرى الفريق تدريبات بدنية واستشفائية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات تخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، أمس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

وتعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 75 أمام غزل المحلة.

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود اليوم.

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