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رياضة

رغم تألق الشناوي، شوبير يقترب من حراسة عرين الأهلي أمام الإسماعيلي

مصطفى شوبير،فيتو
مصطفى شوبير،فيتو

اقترب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي، من العودة للمشاركة أساسيا أمام الإسماعيلي في المباراة التي ستقام بالجولة 14 من الدوري المصري.

وعلى الرغم من تألق محمد الشناوي في حراسة مرمى الأهلي أمس أمام غزل المحلة وحصوله على أفضل لاعب في المباراة، إلا أن هناك اتجاه قوي داخل الجهاز الفني لمنح الفرصة لمصطفى شوبير أمام الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يعود الشناوي لحراسة مرمي الأهلى مرة أخرى أمام الزمالك في لقاء القمة المحدد له يوم 22 فبراير الجاري، وذلك في إطار سياسة التدوير التي يتبعها مارسيل كولر المدير الفني  في حراسة مرمى الأحمر.

موقف وسام أبو علي 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن وسام أبوعلي مازال ينفذ برنامجه التأهيلي وبالتالي من الصعب مشاركته أمام الإسماعيلي حتى في الدقائق الأخيرة من المباراة مثلما تردد، ولكنه يسارع الزمن للمشاركة ولو بجزء بسيط أمام الزمالك في مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، أمس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

وتعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد في الدقيقة 75 أمام غزل المحلة.

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود اليوم.

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