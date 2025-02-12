الحكاية الكاملة لطفل يتحكم في البيت الأبيض.. ابن إيلون ماسك المدلل يعبث بمكتب ترامب.. المتخصصون يكشفون أسباب ظهور ليل أكس الدائم مع والده.. والسر في انفصاله عن والدته المغنية

نجل إيلون ماسك، ليل أكس طفل صغير لا يتجاوز عمره الـ 5 سنوات، ولكنه يجوب البيت الأبيض شرقًا وغربًا، ولا أحد يوقفه، إنه ابن الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، الموظف الحكومي الخاص في إدارة الرئيس ترامب بوضع خاص، والذي يمكنه الإطلاع على الوثائق السرية، والمخول بتخفيض الإنفاق الحكومي في إدارة ترامب.

طفل إيلون ماسك المدلل يعبث بالبيت الأبيض

وبرغم الوضع الخاص لـ أيلون ماسك، لكنه لا يكاد يسير في البيت الأبيض إلا وحاملًا معه ابنه الصغير "ليل أكس"، الذي ولد في 4 مايو 2020، والمسموح له بالعبث في كل شيء داخل البيت الأبيض، حتى داخل مكتب الرئيس ترامب نفسه، حتى أن ترامب نفسه كان ينظر إليه باهتمام في آخر مؤتمر صحفي عقد بمكتبه في البيت الأبيض، وكأنه أحد موظفى إدارته.

ليل أكس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، فيتو

نجل إيلون ماسك الصغير، المعروف باسم "إكس" (X Æ A-12)، وُلد في مايو 2020، والغريبة أن ماسك منحه اسما فريدا يجمع بين الرموز والحروف، حيث يُنطق "إكس". وظهر "ليل إكس" مع والده في عدة مناسبات، منها تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تنصيبه، خلال هذا الحدث، خطف الطفل الأنظار بتصرفاته العفوية.

فقد ظهر مع والده في احتفال فوز دونالد ترامب بالرئاسة، وحتي مع كبار موظفى ترامب وهم يحتفلون بفوزه داخل أحد القاعات ليلًا ومع الموسيقى والرقص، لم يغادر ليل أكس كتف والده أيلون الذي يحمله دومًا، على كتفه ويظهر ليل في معظم الأوقات وهو يعبث برأس والده، ويرفض مغادرته.

ترامب يستفيد من نجل إيلون ماسك

ظهور ليل أكس الدائم مع أيلون ماسك أضفى على الأجواء في البيت الأبيض نوعا من المشاعر الإنسانية، التي قرر ترامب الاستفادة منها، فلم يعارض تواجده في أروقة الحكم في البيت الأبيض، حتى تواجده داخل مكتب ترامب نفسه، الذي ظهر فيه وهو يمرح بحرية تامة، واكتفى ترامب بمراقبة الطفل المدلل، الذي لا يغادر ابيه الملياردير، ويظهر وكأنه جزء من شخصية وتكوين إيلون ماسك، الذي وصفه ترامب بأنه أحد عباقرة العصر، فقال: "لدينا عدد قليل من العباقرة، وماسك هو واحد منهم".

ترامب عن ليل اكس ابن ايلون ماسك قبل قليل:



"هذا هو ليل اكس، إنه رجل رائع صاحب معدل ذكاء مرتفع" pic.twitter.com/wRy0VD6aKl — MOATH | معاذ (@M0ATH) February 11, 2025

يرفض إيلون ماسك ترك ابنه حتى في لقاءته الرسمية مع زعماء الدول، فقد اصطحب ملسك ابنه "إكس" في مناسبات عديدة، ومنها لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك.

أسرار ظهور ليل أكس الدائم مع والده الملياردير الأمريكي

يثير ظهور ابن إيلون ماسك، المعروف بـ "ليل إكس" (X Æ A-12)، كثيرًا مع والده في المناسبات العامة، العديد من التساؤلات، لكن الخبراء يكشفون أسرار ظهور ليل أكس الدائم مع والده، قائلين إن إيلون ماسك أب عملي ويحب مشاركة حياته مع ابنه، فماسك معروف بأسلوب حياته العملي، وغالبًا ما يجمع بين العمل والحياة الشخصية. يبدو أنه يستمتع بوجود ابنه بجانبه حتى أثناء الاجتماعات والمناسبات الرسمية.

ليل أكس على كتف والده أيلون ماسك، فيتو

لكن ذلك ليس السبب الوحيد لوجد ليل أكس اللصيق مع والده، فإيلون ماسك يريد تعويد نجله الصغير، الذي لا يتجاوز 5 سنوات، على العالم الذي سيعيش فيه، فماسك يؤمن بأن الأطفال يتعلمون من التجربة، وقد يكون اصطحاب "إكس" إلى هذه المناسبات طريقة لتعريفه بالعالم منذ صغره، خاصة وأنه قد يكون وريثًا لمشاريعه في المستقبل.

البعض يفسر تواجدد ليل أكس الدائم مع والده في كل المناسبات، حتى في عمله داخل البيت الأبيض، بأنه بسبب تأثير الوالدين المنفصلين، فأيلون ماسك منفصل عن والدة "إكس"، المغنية الكندية جرايمز، وقد يكون قضاء وقت أطول مع ابنه أثناء السفر والمناسبات نوعًا من التعويض عن الوقت الذي لا يقضيه معه في المنزل.

إيلون ماسك يكسب تعاطف الجمهور بظهوره مع ابنه

كما يشير بعض المتخصصين إلى أن أيلون ماسك لا يؤمن بالتعليم التقليدي، فماسك مؤسس "سبيس إكس"، والملياردير المتحكم في إدارة البيت الأبيض والذي يحق له الاطلاع على كافة الوثائق السرية في الحكومة الأمريكية، يؤمن بأن المدارس التقليدية ليست أفضل طريقة للتعليم، لهذا، أنشأ مدرسة خاصة لأطفاله تُركز على حل المشكلات والتجارب الواقعية، وقد يكون اصطحاب "إكس" معه جزءًا من هذا النهج.

ليل أكس في مكتب ترامب، فيتو

لكن هناك من يؤكد أن اصطحاب إيلون ماسك لنجله الصغير ليل أكس هو نوع من كسب تعاطف الجمهور وبناء صورة إنسانية له، حيث يظهر "إكس" في الفعاليات الكبرى، مثل اجتماع ماسك مع دونالد ترامب أو الرئيس التركي أردوغان، ما يجعل ماسك يبدو كأب مهتم بحياته الأسرية، وذلك يعزز صورته الإيجابية أمام الجمهور.

ويبدو أن "ليل إكس" قد يصبح واحدًا من أصغر الشخصيات المؤثرة في عالم التكنولوجيا بفضل والده!، وفي المؤتمر الصحفي الأخير الذي عُقد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملياردير إيلون ماسك، لفت ابن ماسك، المعروف بـ"إكس" (X Æ A-12)، الأنظار بتصرفاته الطفولية العفوية.

ليل أكس يمرح في البيت الأبيض، فيتو

وخلال المؤتمر، الذي تناول جهود تقليص الإنفاق الحكومي، ظهر "إكس" وهو يقوم بتعابير وجه مرحة، ويتفاعل مع والده، بل وتبادل حديثًا قصيرًا مع الرئيس ترامب. كما شوهد وهو يضع إصبعه في أنفه، مما أضفى جوًا من المرح على الحدث.

إيلون ماسك يدمج حياته العملية مع العائلية

وهذه اللحظات العفوية جذبت انتباه الحضور ووسائل الإعلام، حيث أظهرت جانبًا يريد أن يضفيه أيلون ماسك على اجتماعاته، وهو الجانب الإنساني لكل من ماسك وترامب، وسلط ذلك الضوء على العلاقة الوطيدة بين الأب وابنه.

ليل أكس يجذب الأنظار إليه، فيتو

وسجلت الكاميرات أحد المواقف التي تؤكد ارتباط ليل أكس بوالده أيلون ماسك، حيث ظهر الطفل في إحدى المحافل وأراد بعض حرس ماسك الإمساك به لإبقاءه معهم، لكنه بكى بشدة متمسكًا بيد والده، ما دفع ماسك لإصدار الأمر لحراسة بترك طفله ليل أكس معه أثناء اللقاء، وتُقوم تصرفات "إكس" العفوية والطبيعية بتلطيف الأجواء في المناسبات الرسمية، وتُظهر جانبًا من حياة إيلون ماسك، يصفه البعض بـ "الإنساني".

يُلاحظ أن ماسك يحرص على اصطحاب ابنه في العديد من المناسبات، مما يعكس رغبته في دمج حياته العائلية مع المهنية، وتقديم صورة الأب المهتم بأسرته حتى في أكثر اللحظات الرسمية.

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