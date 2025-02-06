الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب لن يرسل قوات برية إلى قطاع غزة

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح أنه لن يرسل قوات برية أمريكية إلى قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل منذ قليل.

لقاء نتنياهو مع رئيس مجلس النواب الأمريكي  

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.

الإفراج عن الرهائن لدى حماس

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنه سيتم الإفراج عن المزيد من الرهائن لدى حماس، مضيفا: “شهدنا نتائج مذهلة قبل أيام من تسلمي منصبي حيث نجح فريقي في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

 

ترامب: الاتفاق حصل لأنني هددت حماس بالجحيم


وزعم ترامب: "الاتفاق حصل لأنني هددت حماس بالجحيم إذا وصلت البيت الأبيض ولم يتم الإفراج عن الرهائن وتركت إيران في ولايتي الأولى مفلسة ولم يكن لديها أموال لتدفعها لحماس وحزب الله".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن عكست كل ما فعلته ورفعت العقوبات عن إيران وسمحت لها بإعادة بيع نفطها".

 

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البيت الأبيض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترامب قطاع غزة نتنياهو

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