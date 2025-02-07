بعد تصفية USAID، ترامب يكلف إيلون ماسك بكشف فساد باقي المؤسسات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الملياردير الأمريكي رئيس إدارة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك، يواصل التحقق من وجود الفساد في وكالات حكومية أخرى بعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

ترامب يكلف إيلون ماسك بكشف فساد باقي المؤسسات الأمريكية

وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، إن ماسك يقوم بعمل رائع، مشيرا إلى أنه يعثر على بؤر إهدار واحتيال وفساد مروع، وذلك سيتكرر مع الوكالات الحكومية الأخرى وأجزاء أخرى من الحكومة.

وتابع ترامب:" أن ماسك لديه فريق عمل رائع، مؤكدا أنه لطالما أراد أن يكون قادرا على القيام بذلك منذ فترة طويلة.

بعد تصفية وكالة USAID

يذكر أن ماسك وصف في مطلع شهر فبراير الجاري الوكالة الأمريكية للتنمية بأنها "منظمة إجرامية وقد حان وقت موتها"، حيث كشف البيت الأبيض لاحقا عن مشاريع مولتها وتمولها الوكالة، لا تصب في مصالح الولايات المتحدة، ناهيك عن إهدار كبير لموارد الدولة الأمريكية المحصلة من أموال دافعي الضرائب وغيرها.

وفي وقت سابق، تقدمت نقابات الموظفين الدبلوماسيين والمدنيين الأمريكيين إلى المحكمة بطلب إلغاء قرارات ترامب بشأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي عينه ترامب رئيسًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالوكالة، إن الإدارة الجديدة ستقوم بمراجعة حسابات الوكالة ”من الأعلى إلى الأسفل“ لتحديد مدى ملاءمة تمويل برامج السياسة الدولية لأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت تنفق الأموال ”على حساب“ الولايات المتحدة.

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