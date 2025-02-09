الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: إيلون ماسك يساعدنا في الكشف عن عمليات فساد بمئات المليارات من الدولارات

ترامب وإيلون ماسك
ترامب وإيلون ماسك

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد،:" إن إيلون ماسك سيمكننا من الكشف عن عمليات فساد بمئات المليارات من الدولارات".

وأضاف دونالد ترامب، إن الملياردير الأمريكي رئيس إدارة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك، يواصل التحقق من وجود الفساد في وكالات حكومية أخرى بعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

 ترامب يكلف إيلون ماسك بكشف فساد باقي المؤسسات الأمريكية 

وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية أدلى بها في البيت الأبيض، إن ماسك يقوم بعمل رائع، مشيرا إلى أنه يعثر على بؤر إهدار واحتيال وفساد مروع، وذلك سيتكرر مع الوكالات الحكومية الأخرى وأجزاء أخرى من الحكومة.

وتابع ترامب:" أن ماسك لديه فريق عمل رائع، مؤكدا أنه لطالما أراد أن يكون قادرا على القيام بذلك منذ فترة طويلة.

بعد تصفية وكالة  USAID

يذكر أن ماسك وصف في مطلع شهر فبراير الجاري الوكالة الأمريكية للتنمية بأنها "منظمة إجرامية وقد حان وقت موتها"، حيث كشف البيت الأبيض لاحقا عن مشاريع مولتها وتمولها الوكالة، لا تصب في مصالح الولايات المتحدة، ناهيك عن إهدار كبير لموارد الدولة الأمريكية المحصلة من أموال دافعي الضرائب وغيرها.
 

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ترامب إيلون ماسك وكالة USAID رئيس إدارة الكفاءة الحكومية

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