الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

الكونجرس يصدق على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

صادق الكونجرس الأمريكي مساء اليوم الإثنين على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأمس، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن التصديق على انتخاب دونالد ترامب لن يتأخر بسبب العاصفة الشتوية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي: العاصفة الشتوية الضخمة التي تجتاح الولايات المتحدة لن تمنع ‎الكونجرس من الاجتماع اليوم للتصديق رسميا على انتخاب دونالد ‎ترامب رئيسا للبلاد".

تنكيس الأعلام الأمريكية خلال حفل تنصيب ترامب

وفي وقت سابق، اشتكى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أن الأعلام الأمريكية ستظل منكسة حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر خلال حفل تنصيب ترامب في 20 يناير.

وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم وفاة كارتر في 29 ديسمبر الماضي، كما هي العادة عندما يتوفى رئيس أمريكي.

وأعلن ترامب عزمه حضور حفل تأبين كارتر في واشنطن في التاسع من يناير، ومع هذا اعترض في منشور على منصة تروث سوشيال التي يملكها على بقاء الأعلام منكسة خلال مراسم تنصيبه.

تعليق ترامب على تنكيس الأعلام في حفل تنصيبه

وقال ترامب “الديمقراطيون جميعا سعداء للغاية باحتمال تنكيس علمنا الأمريكي الرائع خلال مراسم تنصيبي”.

وأضاف ترامب أنه بسبب وفاة كارتر الأسبوع الماضي فإن العلم الأمريكي «سيكون منكسا للمرة الأولى على الإطلاق خلال حفل تنصيب رئيس مستقبلي».

وقال «لا أحد يريد أن يرى هذا، ولا يمكن لأي أمريكي أن يكون سعيدا بهذا. دعونا نر كيف ستسير الأمور».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه لا توجد خطط لإعادة النظر في القرار.

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