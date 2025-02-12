اتحاد كرة اليد يستطلع رغبة "باستور" في الاستمرار مع المنتخب

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، استطلاع رغبة خوان كارلوس باستور في الاستمرار مديرا فنيا للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

مستقبل باستور مع منتخب كرة اليد

وعلمت “فيتو”، أن مسئولي اتحاد كرة اليد حددوا يوم 17 فبراير الجاري، موعدا لعقد اجتماع مع كارلوس باستور، من أجل التعرف على رغبته في الاستمرار مع المنتخب من عدمه ومناقشة عدد من الموضوعات الفنية الأخرى.

وقاد باستور منتخب كرة اليد لتحقيق المركز الخامس خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

استعدادت قوية لمنتخب الشباب قبل المونديال

وضع مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي برنامج إعداد قوي، لتجهيز منتخب الشباب تحت 21 عاما، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو المقبل ببولندا.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الإعداد عدد من المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية، في عدد من الدول الأوروبية قبل المشاركة في بطولة العالم.

وأسفرت قرعة بطولة العالم، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية.

4 وديات تجهز منتخب الناشئين لبطولة العالم

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على تجهيز برنامج إعداد قوي لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 4 مواجهات ودية قوية مع منتخبات إسبانيا والبرتغال خارج مصر، خلال الفترة من 11 وحتى 17 مارس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين أيضا عددا من المواجهات الودية داخل مصر، استعدادا للمشاركة في المونديال.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة، مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

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