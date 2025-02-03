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رياضة

منتخب كرة اليد يدخل مرحلة الإحلال والتجديد قبل أولمبياد لوس أنجلوس

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تطبيق سياسة الإحلال والتجديد على المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

تجديد الدماء في منتخب كرة اليد

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد سيطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، تجديد الدماء داخل صفوف المنتخب والاستعانة بالعناصر صغيرة السن من منتخبات الشباب والناشئين.

وتأتي سياسة الاتحاد من أجل تجهيز جيل جديد يمكنه المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمنافسة على حصد ميدالية تاريخية لم يصل إليها أي من منتخبات الألعاب الجماعية من قبل.

المركز الخامس في المونديال

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلال مشاركته في النسخة الـ29 من بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويضم المنتخب عدد كبير من العناصر التي تتمتع بالخبرات الكبيرة، وأبرزها محمد سند وعلي زين وكريم هنداوي وإبراهيم المصري.

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