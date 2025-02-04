الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، سيف الدرع على ردار برشلونة الإسباني

سيف الدرع، فيتو
سيف الدرع، فيتو

كرة اليد، تلقى سيف الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد المحترف ضمن صفوف فريق ليموج الفرنسي، اتصالات من مسئولي نادي برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل 2025/5026.

وقدم سيف الدرع أداء قويا ومميزا خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج، واحتل فيها الفراعنة المركز الخامس.

تجديد الدماء في منتخب كرة اليد

وعلى جانب آخر، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تطبيق سياسة الإحلال والتجديد على المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد سيطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، تجديد الدماء داخل صفوف المنتخب والاستعانة بالعناصر صغيرة السن من منتخبات الشباب والناشئين.

وتأتي سياسة الاتحاد من أجل تجهيز جيل جديد يمكنه المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمنافسة على حصد ميدالية تاريخية لم يصل إليها أي من منتخبات الألعاب الجماعية من قبل.

المركز الخامس في المونديال

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلال مشاركته في النسخة الـ29 من بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويضم المنتخب عدد كبير من العناصر التي تتمتع بالخبرات الكبيرة، وأبرزها محمد سند وعلي زين وكريم هنداوي وإبراهيم المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد سيف الدرع ليموج الفرنسي منتخب مصر

مواد متعلقة

منتخب كرة اليد يدخل مرحلة الإحلال والتجديد قبل أولمبياد لوس أنجلوس

رئيس اتحاد كرة اليد يلتقي نظيره الفرنسي لبحث سبل التعاون

مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال كرة اليد

اتحاد كرة اليد يعقد اجتماعا هاما مع "باستور" لرسم مستقبل المنتخب

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،عباد الشمس يسجل 105 جنيهات للتر

سعر الذهب عيار21 اليوم الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 4-2-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي المتبقية خلال شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية