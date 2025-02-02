رئيس اتحاد كرة اليد يلتقي نظيره الفرنسي لبحث سبل التعاون

كرة اليد، عقد خالد فتحي اجتماع مطول مع فيليب باناه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد، على هامش منافسات بطولة العالم للكبار في نسختها رقم 29، والمقرر ختامها اليوم بمواجهة قوية بين الدنمارك وكرواتيا في النهائي المنتظر.

وحرص رئيس الاتحاد الفرنسي على الإشادة بمستوى المنتخب المصري في بطولة العالم الحالية، واحتلاله المركز الخامس في الترتيب العام، بعد الخسارة أمام منتخب الديوك في اللحظات الأخيرة.

تعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة اليد

وأبدى رئيس الاتحاد الفرنسي رغبته في التعاون المشترك مع اتحاد اليد خلال الفترة المقبلة وتبادل الخبرات بين الطرفين مبديا إعجابه بمنظومة كرة اليد المصرية والتي تسير في الطريق الصحيح وهو ما أنتج منتخب إفريقي قوي دائما ما يتواجد في أكبر البطولات العالمية.

ونقل رئيس الاتحاد الفرنسي لفتحي خريطة إدارة منظومة كرة اليد الفرنسية في السنوات الماضية والتي مكنت الديوك الفرنسية من حصد 6 ألقاب لبطولة العالم وذلك من خلال عدة نقاط يأتي على رأسها، أن هناك قعدة مكونة من 1560 لاعبا يتم تقسيمهم على 26 مركزا على مستوى الجمهورية، وتوفير كافة العوامل المادية والتعليمية لهم، بحيث اللاعب يدرس صباحا ويتدرب مساء.

أسرار تفوق كرة اليد الفرنسية

وأوضح باناه أن الاتحاد الفرنسي لكرة اليد لديه مقر عالمي يطلق عليه "بيت الهاندبول" به كافة الإمكانيات الخاصة باللعبة من فندق وصالة مباريات، مؤكدا أن منتخبات فرنسا بكافة المراحل لديها " خطة لعب واحدة " لخلق أجيال ذات مستويات مميزة تفيد المنتخب الأول دائما بجانب الاهتمام بشكل موسع بتطوير المدربين وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

وشدد رئيس الاتحاد الفرنسي، الاهتمام بجودة الدوري المحلي للعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد دائما يهتم بظهور الدوري بأفضل شكل ممكن ومنافسات قوية حتى يعود بالنفع على المنتخب، مشيرا إلى أن تكوين منتخب قوي يجلب المزيد من المزايا خاصة على مستوى التسويق والمنافسة على كافة البطولات العالمية.

ومن المقرر أن يعقد خالد فتحي عدد من الاجتماعات المهمة اليوم مع رؤساء اتحادات وعلى رأسهم رئيس اتحاد الدنمارك وكرواتيا أيضا لبحث سبل التعاون المناسب.

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