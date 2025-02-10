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رياضة

موضوعات هامة على طاولة اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

خالد فتحي، فيتو
خالد فتحي، فيتو

كرة اليد، يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اجتماها هاما نهاية الأسبوع الجاري، بمقر الاتحاد في مدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة فنيا وإداريا.

مستقبل كارلوس باستور

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، أبرزها مستقبل باستور مع المنتخب الأول بعد ختام مشاركته في بطولة العالم الأخيرة، وحصد المركز الخامس في الترتيب العام.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة برنامج إعداد منتخب 2004 المطروح من قبل المدير الفني للفريق مجدي ابو المجد وذلك لاعداد الفريق لبطولة العالم والتي ستقام في بولندا.

كما سيتم أيضا مناقشة استعدادات منتخب الناشئين الذي يستعد لبطولة العالم التي ستنظمها مصر ويقوده طارق محروس.
 

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