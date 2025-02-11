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رياضة

كرة اليد، معسكرات خارجية تجهز منتخب الشباب لبطولة العالم ببولندا

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد شباب، فيتو

كرة اليد، وضع مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي برنامج إعداد قوي، لتجهيز منتخب الشباب تحت 21 عاما، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو المقبل ببولندا.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الإعداد عدد من المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية، في عدد من الدول الأوروبية قبل المشاركة في بطولة العالم.

وأسفرت قرعة بطولة العالم، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية.

4 وديات تجهز منتخب الناشئين لبطولة العالم

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على تجهيز برنامج إعداد قوي لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 4 مواجهات ودية قوية مع منتخبات إسبانيا والبرتغال خارج مصر، خلال الفترة من 11 وحتى 17 مارس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين أيضا عددا من المواجهات الودية داخل مصر، استعدادا للمشاركة في المونديال.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة، مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

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