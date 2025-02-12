إعلامي يوجه رسالة غاضبة لوزير الثقافة..فماذا قال؟

وجَه الإعلامي أحمد عبدون رسالة مباغتة لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، طالبه فيها بإنصاف الموظفين، أو ترك منصبه إن لم يكن قادرًا على الوفاء بمقتضياته.

وقال عبدون في رسالته التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

“العزيز وزير ثقافة مصر الدكتور أحمد فؤاد هنو..أعلم أنك مضغوط وأن الكرسي كبير بمشاكل ثقافة مصر. عصبيتك لن تفيد، وإغلاق باب مكتبك وشخطك في الفنانين اللي بيتكلموا معاك مش حينفع والتعالي في رد المظالم مش حينفع”، مضيفًا: “الناس مش ناقصة وداخلين علي رمضان، وحضرتك بتسافر كتير، لو مش فاضي سيبها، لو مش قد الشيلة سيبها علي رأي لميس” في إشاة إلى المذيعة لميس الحديدي.

وأكمل “عبدون” رسالته الغاضبة: “مش فاهم إزاي بعض العاملين والفنانين بالأوبرا لم يتقاضوا أجورهم من شهور.حيشحتوا واللا يتسولوا”؟! مختتمًا: “بيوت الثقافة نايمة في العسل، إنت حر، بس شوف نفسك أمام المرايا الحقيقية بعيدا عن المحيطين بيك والحرس والأصدقاء...تحياتي”.

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