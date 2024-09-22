وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون
توفي اليوم والد الإعلامي أحمد عبدون، المذيع بالتليفزيون المصري.
وأعلن أحمد عبدون خبر الوفاة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب قائلا: "فقدت والدي الحبيب.. ربنا يرحمه ويصبرنا على الفراق".
المذيع أحمد عبدون
وأحمد عبدون هو مذيع شهير بالتليفزيون المصري، وهو أيضا شقيق المذيعة الشهيرة حياة عبدون.
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