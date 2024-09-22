الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون

أحمد عبدون، فيتو
أحمد عبدون، فيتو

توفي اليوم والد الإعلامي أحمد عبدون، المذيع بالتليفزيون المصري.

وأعلن أحمد عبدون خبر الوفاة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب قائلا: "فقدت والدي الحبيب.. ربنا يرحمه ويصبرنا على الفراق".

 

المذيع أحمد عبدون

 

وأحمد عبدون هو مذيع شهير بالتليفزيون المصري، وهو أيضا شقيق المذيعة الشهيرة حياة عبدون.

 

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