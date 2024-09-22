وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 11:03 م 9/22/2024 11:03:44 PM

توفي اليوم والد الإعلامي أحمد عبدون، المذيع بالتليفزيون المصري.

وأعلن أحمد عبدون خبر الوفاة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب قائلا: "فقدت والدي الحبيب.. ربنا يرحمه ويصبرنا على الفراق".

المذيع أحمد عبدون

وأحمد عبدون هو مذيع شهير بالتليفزيون المصري، وهو أيضا شقيق المذيعة الشهيرة حياة عبدون.