مواجهات حاسمة، حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

زد إف سي ضد سيراميكا كليوباترا

مباراة زد أمام سيراميكا يديرها محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد عبد الغني مساعد أول وأحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكمًا رابعًا وأمين عمر حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد محمود لطفي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

الجونة ضد الإسماعيلي

مباراة الجونة ضد الإسماعيلي يديرها محمود بسيوني حكمًا للساحة ويعاونه كل من سيد نافع مساعد أول وعمرو جمعة مساعد ثاني ومحمود رشدي حكمًا رابعًا ومحمد عباس مايو حكمًا لتقنية الفيديو وأحمد صلاح حكم مساعد لتقنية الفيديو.

المصري ضد البنك الأهلي

مباراة المصري ضد البنك الأهلي يديرها محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كل من عماد العقاد مساعد أول وطارق مصطفي مساعد ثاني ووليد عبدالرازق حكما رابعا ومحمود ناصف حكما لتقنية الفيديو واسامة السيد حكم مساعد لتقنية الفيديو.

بيراميدز ضد حرس الحدود

مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود يديرها محمود وفا عاشور حكما للساحة ويعاونه كل من عدي عيد مساعد أول واحمد بكر مساعد ثاني وعاطف حسين حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكما لتقنية الفيديو وهاني خيري حكم مساعد لتقنية الفيديو.

بيراميدز يستعيد خدمات الشيبي أمام

يستعيد فريق بيراميدز لاعبه المغربي محمد الشيبي خلال مواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء بالجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في الـ7 مساء اليوم الأربعاء بإستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتقد فريق نادي بيراميدز لاعبه المغربي محمد الشيبي خلال مواجهة فريق سموحة بالجولة ال12 ببطولة الدوري المصري.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث بمباراة الزمالك بالدوري الممتاز.

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