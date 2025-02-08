السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

سيراميكا يعلن ضم بوبو قادما من بيراميدز

بوبو
بوبو

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم محمد رضا بوبو لاعب نادي بيراميدز قبل غلق باب القيد بلحظات تدعيما لصفوفه بالميركاتو الشتوي.

سيراميكا يضم بوبو بيراميدز

ونشرت صفحة سيراميكا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مايسترو جديد في منتصف ميدان سيراميكا كليوباترا.. محمد رضا بوبو ينضم إلى صفوف فريقنا قادما من بيراميدز.

 

وتعثر انتقال بوبو للبنك الأهلي والمصري بسبب عدم التوصل لاتفاق على المقابل المادي.

يذكر أن بوبو الصفقة السادسة التي تمت بين ناديي بيراميدز وسيراميكا منذ بداية الموسم الجاري، حيث انتقل للاخير إسلام عيسي وفخري لاكاي ومحمد صادق من بيراميدز بيع نهائي الصيف الماضي.

وأعار بيراميدز محمود زلاكة وعبد الله مجدي في الصيف الماضي، قبل التعاقد مع محمد رضا بوبو بالانتقالات الشتوية.

وكان قد أغلق باب القيد منذ قليل، في تمام الساعة 7 مساء.

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بيراميدز سيراميكا كليوباترا بوبو محمد رضا بوبو

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