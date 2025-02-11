الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رياضة

موقف وسام أبو علي من مباراة الإسماعيلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن وسام أبو علي مهاجم الفريق لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الإسماعيلي الأحد القادم. 

أضاف المصدر: وسام أبو علي مازال في حاجة لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية ومن ثم لن يكون جاهزا للمباراة. 

يبدأ محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسات التجديد مع نجوم الفريق عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، حيث يعقد اجتماعات منفصلة مع لاعبي الأهلي لحسم هذا الملف. 

وتنتهي عقود عدد من لاعبي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وفي مقدمتهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد. 

قال مصدر داخل الأهلي: هناك المزيد من الوقت لاستكمال القائمة الإفريقية ولا يوجد سبب للتسرع في حسم هذا الأمر، خاصة وأننا مازال لدينا ثلاث أماكن شاغرة وبنسبة كبيرة سيكون من بينهم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الذي تم قيده مجددا في القائمة الإفريقية. 

 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة  اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

وتبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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كولر الأهلي وسام أبو علي

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