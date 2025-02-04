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رياضة

بيراميدز يهزم المنصورة بثلاثية ويصعد لدور الـ16 في كأس مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 كأس مصر، تأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 من كأس مصر على حساب المنصورة بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد  مباراة الفريقين في كأس مصر.

وسجل مهند إبراهيم مدافع المنصورة هدف بيراميدز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل كل من أوباما ومروان حمدي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد المنصورة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز ضد المنصورة في دور الـ 32 بكأس مصر.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما.

وينتظر المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.

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