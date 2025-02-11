أزمة في البنك الأهلي قبل مواجهة المصري غدا

يواجه طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي أزمة خلال مواجهة فريق المصري البورسعيدي بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز غدا الأربعاء.

ويفتقد فريق البنك الأهلي خلال مواجهة المصري البورسعيدي لاعبين من العناصر الأساسية للفريق بخطى الدفاع والوسط وهما سعيدو سيمبورى المدافع وأحمد ربيع عطية لاعب الوسط.

ويحاول طارق مصطفى تجهيز البدائل بهذين المركزين لاسيما أن الفريق لم يدعم صفوفه سوي بصفقة وحيد فقط في الميركاتو الشتوي.

مباراة البنك الأهلي وزد إف سي:

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات رادعة ضد عناصر اللعبة الذين إرتكبوا مخالفات وسلوك غير رياضي خلال منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز ومنها مباراة البنك الأهلي وزد إف سي وجاءت على النحو التالي:



إيقاف أحمد ربيع عطية لاعب فريق البنك الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سعيدو سيمبورى لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

موعد مباراه المصري والبنك الأهلي

ويلتقي المصري والبنك الأهلي بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

ترتيب المصري والبنك الاهلي بالدوري

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويحتل البنك الاهلي المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

فاركو مع الزمالك 4 مساء - أون تايم سبورتس 1

بتروجت مع سموحة 4 مساء - أون تايم سبورتس 2

الأهلي مع غزل المحلة 7 مساء - أون تايم سبورتس 1

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

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