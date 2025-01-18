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رياضة

رمضان صبحي وأوباما يقودان التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام دجوليبا في دوري الأبطال

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة دجوليبا بطل مالي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام دجوليبا

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي  -  إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا والقناة الناقلة 

ويستضيف فريق  بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتنقل قناة بي ان سبورت المباراة باعتباره الناقل الحصري للبطولة وتحديدًا beIN Sports8

مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف لاحتلال صدارة المجموعة التي يتقاسمها مع الترجي برصيد 10 نقاط وفارق الأهداف للأخير

وضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف، ليصل إلى النقطة العاشرة.

وستحسم مباريات الجولة الأخيرة ترتيب فريقي الترجي وبيراميدز، ومن سيكون في المركز الأول والثاني.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة دجوليبا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة دجوليبا المالي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

 

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا


1- الهلال السوداني (المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (المجموعة الثانية).

3- الأهلي (المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)

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