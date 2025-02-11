دياز يسجل هدف التعادل لريال مدريد أمام مان سيتي

دوري أبطال أوروبا، سجل براهيم دياز هدف التعادل لفريق ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 86 من مباراة الفريقين علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فريق مانشستر سيتي الهدف الأول والثاني في شباك ريال مدريد عن طريق إيرلنج هالاند في الدقيقة 19 والدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وسجل كليان مبابي هدف فريق ريال مدريد في الدقيقة 60.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكي، روبن دياز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا،.جاك جيرليش، كيفين دي بروين، سافينيو.

خط الهجوم: هالاند.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي

الوسط: إدوارد كامافينجا، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير

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