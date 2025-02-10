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رياضة

دوري أبطال أوروبا، موقف عمر مرموش من المشاركة أساسيا مع مان سيتي أمام ريال مدريد

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

ينتظر عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من المشاركة في مباراة ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف عمر مرموش من تشكيل مانشستر سيتي الأساسي أمام ريال مدريد 

وحسب ما ذكرته شبكة مانشستر إيفينينج نيوز، فإن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، استقر على ملامح تشكيل السماوي خلال مباراة ريال مدريد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

واستبعد جوارديولا 3 لاعبين أساسيين تمامًا من التشكيلة الأساسية بعد أن منحهم إجازة يوم السبت الماضي، خلال مباراة أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما جلس 4 لاعبين أساسيين على مقاعد البدلاء حيث اختار المدرب تشكيلة شابة تضم لاعبين جديدين وأعطى فرصا لبعض اللاعبين الذين لم يتلقوا أي انتقادات.

وبدأ عمر مرموش ونيكو جونزاليس وفيتور ريس، مع مشاركة جاك جريليش وجيمس مكاتي وريكو لويس وإلكاي جوندوجان أيضًا الأمر الذي أظهر أولويات جوارديولا لمواجهة ريال مدريد، حيث أكد على أن إيرلينج هالاند وجفارديول وماتيو كوفاسيتش في طريقهم للبدء ضد ريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، كما تعزز إصابة جونزاليس لأول مرة بداية كوفاسيتش ضد ناديه السابق.

بينما وضع جوارديولا، مانويل أكانجي وبرناردو سيلفا وكيفن دي بروين وفيل فودين على مقاعد البدلاء مؤشرا آخر على خطط جوارديولا للمواجهة الضخمة، حيث كان يفضل عدم إشراك أي منهم في مباراة أورينت إلا أن الظروف أملت مشاركة برناردو ودي بروين وفودين من مقاعد البدلاء، ولا يزال الثلاثة، بالإضافة إلى أكانجي، مرشحين للبدء في مباراة الريال، مما يترك أربعة مقاعد فقط متاحة.

هذا الأمر الذي قد يوضح أن عمر مرموش لن يشارك بشكل أساسي أمام ريال مدريد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي من البطولة الأوروبية.

ريال مدريد يحل ضيفا على مانشستر سيتي غدا الثلاثاء 

وأوقعت قرعة ملحق دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المواجهة المؤهلة لثمن النهائي.

وستكون مواجهة الذهاب غدا في إنجلترا، والعودة ستجري على ملعب سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل.

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