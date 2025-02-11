الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

تسيير الحركة المرورية بعد انقلاب سيارة في المعادي

انقلاب سيارة ووقوع
انقلاب سيارة ووقوع مصابين في المعادي،فيتو

تمكنت إدارة مرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات  بطريق محور حسب الله الكفراوى بدائرة قسم شرطة  المعادى،  بعدما وقع حادث انقلاب سيارة، تسبب في زحام مروري وإصابة ٣ أشخاص ونقلوا إلى أحد المستشفيات، حيث قامت الإدارة بسحب السيارة عبر أوناش المرور وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك فور انتقال قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة مدعومة بالخدمات المرورية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث عقب  تلقى بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة بجوار الطريق، ونتج إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وجار العرض علي النيابة.

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