الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 98 مخالفة السير بدون تراخيص بالطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة حملة مكبرة  خلال 24 ساعة استهدفت الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة ، أسفرت عن ضبط 1109 مخالفات تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، 55 دراجة نارية مخالفة، 80 مخالفة موقف عشوائي، 125 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن  عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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