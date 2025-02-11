الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

القبض على سائق شرع في قتل آخر بمواقف سيارات بالوراق

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق متهم  بإصابة سائق  آخر داخل موقف سيارات (محور 26 يوليو - الوراق) بسلاح أبيض نتج عنه إصابته بطعنات في البطن  إثر نشوب  مشاجرة بينهما وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وجاري عرضه على النيابة 
 

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد الجيار إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بموقف سيارات المحور.
رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها شخص على آخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح نافذ.

نقله المارة إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج  وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية محور 26 يوليو مشاجرة الجريمة

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