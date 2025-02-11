الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من 7 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من 5 إلى 7 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان، وذلك بهدف ضمان أمن سكان شمال إسرائيل وسط التوترات المستمرة على الحدود.


 وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الجنوبية في الجيش صادقت على خطط ميدانية تحسبًا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة  يأتي ذلك في ظل التوتر المستمر والمخاوف من تصعيد جديد في المنطقة.

فيما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين حتى ظهر السبت سينتهي وقف إطلاق النار في غزة وسنعود للقتال بشكل قوي حتى هزيمة حماس نهائيا.

وتابع نتنياهو: "إذا لم تطلق حماس سراح مختطفينا ظهر السبت سنعيد إطلاق النار وسيعود الجيش للقتال، ولقد باركنا موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤيته الثورية بشأن قطاع غزة".

القسام تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

ومساء أمس، قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف أبو عبيدة: "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع.. كذلك منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

وتابع أبو عبيدة: سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، وحتى التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

واختتم أبو عبيدة: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

استعداد جيش الاحتلال لكافة السيناريوهات

وعلق وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس،  الإثنين، علي إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الأسري الإسرائيليين حتي إشعار آخر.

وقال وزير جيش الاحتلال: "إعلان حماس بشأن الأسري الإسرائيليين خرق واضح للاتفاق.. لقد أوعزت للجيش بالاستعداد لكل السيناريوهات".

وأضاف: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.. ولن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر".

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الجيش جنوب لبنان الإسرائيلى شمال اسرائيل
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