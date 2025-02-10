الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول بيان رسمي من إسرائيل علي إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الأسرى

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

علق وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، مساء اليوم الإثنين، علي إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الأسري الإسرائيليين حتي إشعار آخر.

 

استعداد جيش الاحتلال لكافة السيناريوهات

وقال وزير جيش الاحتلال: "إعلان حماس بشأن الأسري الإسرائيليين خرق واضح للاتفاق.. لقد أوعزت للجيش بالاستعداد لكل السيناريوهات".

وأضاف: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.. ولن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر".

 

القسام تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

 

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف أبو عبيدة: "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع.. كذلك منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

 

 

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

وتابع أبو عبيدة: سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، وحتى التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

واختتم أبو عبيدة: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير جيش الاحتلال كتائب القسام الاسري الإسرائيليين جيش الاحتلال غزة حماس أبو عبيدة

مواد متعلقة

القسام تعلن تأجيل تسليم الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت حتى إشعار آخر

نتنياهو يزعم: لن تكون هناك دولة فلسطينية وترامب يطرح رؤية ثورية وجديدة

نتنياهو: بايدن هددنا بقطع إمدادات السلاح وترامب يضمن أمن إسرائيل

رئيس حركة حماس يرد على ترامب: الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

بعد اعتزام ترامب تصعيد الحرب التجارية، أبرز الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية الأمريكية

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

أول بيان رسمي من إسرائيل علي إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الأسرى

نقيب الصحفيين يكشف رد الحكومة على زيادة بدل التكنولوجيا 30% (فيديو)

منوعات

المزيد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

تفسير رؤية المشي حافيا في المنام وعلاقته بالحاجة الكبيرة للمال

المزيد
الجريدة الرسمية