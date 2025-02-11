اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

تمكن الخبراء أخيرا من اكتشاف الممرات السرية الغامضة تحت الأرض التي رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495، تحت قلعة سفورزا في ميلانو بإيطاليا.

ويقترح الخبراء الذين اكتشفوا هذه الأنفاق، التي تعد جزءا من الدفاعات العسكرية المبكرة، أنه قد يكون هناك المزيد من الهياكل التي تنتظر الاكتشاف.

قلعة سفورزا التي تقع في قلب ميلانو الحديثة

وبدأ بناء قلعة سفورزا، التي تقع في قلب ميلانو الحديثة، في منتصف القرن الرابع عشر، وعلى مر قرون، تم توسيعها وتعديلها وهدم بعض أجزاء منها، ولم يتبق اليوم سوى نحو سدس القلعة الأصلية.

وحوالي عام 1495، استأجر حاكم ميلانو ليوناردو دافنشي وفنانين آخرين لتزيين الجدران الداخلية والأسقف في القلعة.

وخلال هذه الفترة، رسم دافنشي رسومات للتحصينات الدفاعية التي تشبه إلى حد كبير قلعة سفورزا، بما في ذلك ممرات متعددة كانت قد ضاعت مع الزمن، حتى الآن.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت فرانشيسكا بيولو، مؤرخة العمارة في جامعة البوليتكنيك في ميلانو، لموقع "لايف ساينس": "ما تزال هناك ممرات تحت الأرض، بعضها مفتوح للزيارات العامة"، ولكن "أصبح من الواضح أن هناك المزيد من هذه الممرات أكثر مما هو معروف ومتاح حاليا".

وكجزء من مشروع بحث أطروحتها، تعاونت بيولو مع المسؤولين في قلعة سفورزا وشركة الهندسة "كوديفينتيك إيتاليانا" لتطوير واختبار طريقة جديدة لرقمنة المباني التاريخية المعقدة ومتعددة الطبقات باستخدام تقنيات متعددة.

إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد افتراضي

وأجرت بيولو وفريقها مسحا للمساحات تحت الأرض في القلعة. وللقيام بذلك، استخدموا عدة تقنيات، بما في ذلك المسح بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومسوحات الرادار المخترق للأرض ثلاثي الأبعاد والتصوير الضوئي، الذي يستخدم العديد من الصور لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد افتراضي. وكان هدفهم تحديد ما إذا كانت هناك مساحات أو ممرات تحت القلعة غير قابلة للوصول وغير معروفة سابقا.

وقالت بيولو: "كانت النتائج أكثر أهمية مما توقعنا. لقد اكتشفنا غرفا تحت الأرض وممرا إضافيا يمتد بالتوازي مع الممر المعروف".

ومن المحتمل أن تكون هذه الممرات المكتشفة حديثا من بين تلك الموضحة في رسم دافنشي عام 1495.

وأضافت بيولو: "كان ليوناردو دافنشي على دراية كبيرة بالهياكل العسكرية وأنظمة الدفاع في عصره". وفي مخططته، يمكن التعرف بوضوح على الجسم الرئيسي للقلعة، إلى جانب ممرات متعددة. ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد لاكتشافه تحت قلعة سفورزا، لكن التنقيب ليس متاحا.

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