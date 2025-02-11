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خارج الحدود

زيلينسكي يراوغ ترامب: أوكرانيا تمتلك أكبر احتياطيات يورانيوم وتيتانيوم في أوروبا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمتلك أكبر احتياطيات يورانيوم وتيتانيوم في أوروبا وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون في يد روسيا.

 

زيلينسكي يعرض على ترامب صفقة المعادن لإنهاء حرب أوكرانيا

 واستعرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مخزون بلاده الهائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة خلال مقابلة مع «رويترز» يوم الجمعة، كجزء من حملة إغراء لجذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.

وقال زيلينسكي: "إذا كنا نتحدث عن صفقة، فلنعقد صفقة"، مؤكدا حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية من حلفائها كجزء من أي تسوية.

وقال الرئيس ترامب، الذي تمارس إدارته ضغوطات من أجل إنهاء سريع لحرب أوكرانيا مع روسيا، الأسبوع الماضي، إنه يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة والمعادن الأخرى مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية.

 

ترامب يريد تسوية مع أوكرانيا قيمتها 300 مليار دولار

وأكد ترامب، أن أوكرانيا مستعدة لذلك، مضيفا أنه يريد تسوية من أوكرانيا مقابل ما يقرب من 300 مليار دولار من الدعم المقدم من أمريكا.

وأضاف ترامب "نقول لأوكرانيا إن لديها عناصر أرضية نادرة ثمينة جدا، ونحن نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا، حيث يمكنهم تغطية ما نقدمه لهم مقابل عناصر أرضية نادرة وأشياء أخرى".

وكشف ترامب، أنه يتوقع إجراء لقاء مع زيلينسكي، الأسبوع المقبل، وقد يتم ذلك في واشنطن.

وقال ترامب قبل محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في البيت الأبيض: "من المحتمل أن ألتقي بالرئيس زيلينسكي الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن أتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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زيلنسكي أوروبا الرئيس الأوكراني يورانيوم تيتانيوم الولايات المتحدة روسيا حرب أوكرانيا

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