ملك الأردن لمستشار الأمن القومي الأمريكي: مواقفنا ثابتة تجاه القضية الفلسطينية

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في واشنطن، بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بحسب ما أعلن الديوان الهاشمي الأردني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة

وتناول اللقاء، أبرز مستجدات إقليم الشرق الأوسط، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأعاد الملك عبدالله الثاني "التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية"، وعلى "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن

وفي وقت لاحق، الثلاثاء، من المقرر أن يلتقي، الملك عبدالله الثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كأول زعيم عربي يجتمع مع ترامب بعد إعلانه عن خطته بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن وسيطرة أمريكا على القطاع.

وقال ترامب، الإثنين، إن الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة، بموجب خطته المقترحة، التي يريد من خلالها أن تمتلك الولايات المتحدة أراضي القطاع وتطويره ليكون "مشروعًا عقاريًا".

وجاءت أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة، خلال مقابلته مع بريت باير من قناة فوكس نيوز، التي أُجريت معه السبت وأُذيعت الإثنين.

هل سيكون لدى الفلسطينيين الحق في العودة؟

وكان ترامب يرد على بريت باير الذي سأله: "هل سيكون لدى الفلسطينيين الحق في العودة؟"، فأجاب:"لا، لن يعودوا، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير. أفضل بكثير".

وأضاف ترامب: "إذا اُضطروا للعودة الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات... إنها غير صالحة للسكن".

وتابع: "بعبارة أخرى، أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم لأنه إذا كان عليهم العودة الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن من ذلك - إنه غير صالح للسكن".

وكان الملك عبدالله الثاني اجتمع برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن، وذلك في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، الاثنين.

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