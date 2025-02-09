الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

ملك الأردن يبدأ زيارته إلى أمريكا اليوم ويلتقي ترامب الثلاثاء

العاهل الأردني، فيتو
العاهل الأردني، فيتو

أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يبدأ اليوم زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية.

ملك الأردن يبدأ زيارة إلى أمريكا 

وقال الديوان الملكي الأردني في بيانه  إن الملك عبد الله الثاني يبدأ اليوم زيارته للولايات المتحدة، ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب الثلاثاء المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن رفضها الشديد لخطط الرئيس الأمريكي التي تتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ووقوف الأردن الكامل مع الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة.

ملك الأردن يؤكد رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

وكان الملك عبدالله الثاني  استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور ولي عهد الأردن، في قصر "الحسينية"، بعد وصوله إلى العاصمة عمّان، لإجراء مشاورات.

وأكد ملك الأردن، خلال استضافته عباس، ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي، وتهجير الفلسطينيين، وفق بيان أوردته وكالة "بترا" الأردنية.

وبحسب "بترا"، أكد الزعيمان ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما شدد ملك الأردن على أهمية تكثيف الجهود لمضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة.

ونقلت الوكالة الأردنية عن عباس تثمينه موقف الأردن الراسخ بقيادة الملك في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

ترامب يقترح تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة

يذكر أن ترامب كان قد اقترح تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة، قائلًا: إن سكانه ليس لديهم بديل سوى مغادرته بعد أن دمره الهجوم العسكري الإسرائيلي.

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