شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ووقوف الأردن الكامل مع الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة.

ملك الأردن يؤكد رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

وكان الملك عبدالله الثاني قد استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور ولي عهد الأردن، في قصر "الحسينية"، بعد وصوله إلى العاصمة عمّان، لإجراء مشاورات.

وأكد ملك الأردن، خلال استضافته عباس، ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي، وتهجير الفلسطينيين، وفق بيان أوردته وكالة "بترا" الأردنية.

وبحسب "بترا"، أكد الزعيمان ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما شدد ملك الأردن على أهمية تكثيف الجهود لمضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة.

ونقلت الوكالة الأردنية عن عباس تثمينه موقف الأردن الراسخ بقيادة الملك في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

ترامب يقترح تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة

يذكر أن ترامب كان قد اقترح تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة، قائلًا: إن سكانه ليس لديهم بديل سوى مغادرته بعد أن دمره الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وتعليقًا على ذلك، أعرب الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، عن الرفض الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.