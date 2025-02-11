الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

تفاصيل جدول أعمال اللقاء المرتقب بين ترامب والملك عبد الله

الملك عبد الله وترامب،
الملك عبد الله وترامب، فيتو

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في واشنطن خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

 سيغادر الملك وولي العهد البيت الأبيض في تمام الساعة 9:05

وذكر موقع "رول كول" المتخصص في تغطية أخبار الكونجرس الأمريكي أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملك عبد الله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، في تمام الساعة 7:30 مساء توقيت عمان ويتبع ذلك لقاء ثنائيا في الساعة 7:35 مساءا بتوقيت عمان، وستقام مأدبة غداء في الساعة 8:05 بتوقيت عمان.

فيما سيغادر الملك وولي العهد البيت الأبيض في تمام الساعة 9:05 مساءا توقيت عمان.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

بحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن

واجتمع الملك الأردني  - في وقت سابق - بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، وفي مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، مساء الإثنين، برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن.

يأتي ذلك في ظل رفض الأردن وسكان غزة والدول العربية مرارا اقتراح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، ووصفه المدافعون عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأنه اقتراح للتطهير العرقي.

وأكد  الملك مرارا وتكرارا "ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية"، مشددا على "ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".

 اتفاق وقف إطلاق النار 

وكما تأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يواجه فيه اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم الشهر الماضي، بين إسرائيل والمقاومة خطر الانهيار، بعدما أعلنت الحركة مساء أمس، وقف إطلاق سراح إسرائيليين بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية للاتفاق.

 

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البيت الأبيض الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني الرئيس الأمريكى إسرائيل

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