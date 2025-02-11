احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

كُشف مؤخرًا عن تفاصيل الوفاة المروعة لرجل ياباني، قيل إنه تعرض لأكثر حالات الموت بشاعة تم تسجيلها في حياة البشر.

وفي تقرير جديد شاركته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تعرض هيساشي أوتشي لأكثر حالات الوفاة المسجلة تعذيبًا على الإطلاق، في قضية توضح العواقب الكارثية للحوادث النووية التي تم الكشف عنها.

وفي التفاصيل عانى هيساشي، 35 عامًا، من آلام لا يمكن تصورها خلال محنة استمرت 83 يومًا بعد تعرضه لكمية قياسية من الإشعاع في العمل.

وقال الأطباء إن قبل وفاته تقشر جلد هيساشي بالكامل، وسقطت جفونه، وأنتج جسمه ثلاثة لترات من البراز يوميًّا، كما ماتت أنسجة جسمه تدريجيًّا.

محنة هيساشي في أحد الأيام المشؤومة بمكان عمل

وبدأت محنة هيساشي في أحد الأيام المشؤومة بمكان عمله، وهو مصنع لمعالجة اليورانيوم في توكايمور، على بعد 70 ميلًا شمال شرق طوكيو، إذ كان عضوًا في فريق مكون من ثلاثة أفراد يحضرون اليورانيوم لاستخدامه كوقود نووي في 30 سبتمبر 1999.

وأضاف أوتشي، وزميله ماساتو شينوهارا، والمشرف يوتاكا يوكوكاوا، 16 كيلوغرامًا من اليورانيوم إلى المعالج، وهو ما يزيد كثيرًا عن الحد الآمن الذي يبلغ 2.4 كيلوجرام.

وتذكر الثلاثي أنهم شاهدوا وميضًا أزرق مفاجئًا قبل أن تبدأ أجهزة الإنذار من الإشعاع في الانطلاق، لتبدأ أجسامهم بالانهيار على الفور.

وتعرض أوتشي، الذي كان واقفًا فوق حاوية المعالجة في ذلك الوقت، لـ17 ألف ميلي سيفرت (mSv) من الإشعاع، وهي الجرعة الأعلى التي سجلها أي شخص في وقت واحد، على الرغم من أن حد السلامة للأشخاص الذين يعملون بالقرب من الإشعاع هو 20 ميكروسيفرت في السنة، مع اعتبار 5000 ميكروسيفرت جرعة مميتة.

وتعرض زميله شينوهارا 10000 ميكروسيفرت، بينما تعرض زميله الثاني يوكوكاوا، الذي كان يجلس على مكتب على مسافة قصيرة منه، لما يقدر بنحو 3000 ميكروسيفرت، في حين تم نقل الرجال الثلاثة بسرعة إلى المستشفى.

احتراق من الداخل

وعلى الرغم من أنه بدا بصحة جيدة في البداية، إلا أن حالة أوتشي تدهورت بشكل مطرد على مدار 83 يومًا، حيث أدى التعرض للإشعاع إلى عدم قدرة جسده على استبدال الخلايا عند موتها، ما أدى لاحتراقه من الداخل.

وكان أحد أول التغيرات الخارجية التي طرأت عليه هو تساقط أجزاء من جلده في أثناء تلقيه الرعاية الطبية، ثم بدأ يعاني مشكلات في التنفس بسبب تراكم السوائل في رئتيه، ما جعله في النهاية بحاجة إلى جهاز تنفس صناعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.